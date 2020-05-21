根據財經數據服務公司IHS Markit所作的調查，因部分政府開始放寬為了防止新冠狀病毒疫情擴散而實施的封鎖措施，這場大流行病對歐元區經濟造成的毀滅性衝擊終於在5月稍見緩解。

儘管新冠肺炎新增確診病例仍未清零，但德、法等國已經開始重啟部分經濟活動。截至目前為止，全球確診人數已經超過500萬人，因新冠肺炎病故人數超過32.7萬人。

IHS Markit歐元區5月製造業採購經理人指數（PMI）初值為39.5，高於4月終值33.4，並優於市場預估的38.0。其中，產出分項指數初值為35.4，高於4月終值18.1。

綜合PMI初值為30.5，遠高於4月創下展開這項調查迄今、將近22年以來的最低值13.6，亦遠優於市場預期的25.0，不過距離重返50榮枯分界線之上仍然遙遠。綜合PMI新業務分項指數初值為28.4，亦高於4月終值13.6。

服務業PMI初值為28.7，較4月終值12.0強勁反彈，並優於市場預期的25.0。服務業生產價格分項指數為43.0，高於4月終值36.6。

IHS Markit表示，歐元區5月的商業活動仍然慘淡，但至少展現出這波衰退已在4月觸底反彈的跡象。歐元區第二季國內生產毛額（GDP）可能仍將以前所未見的速度下滑，約將較第一季下跌約10%，但在夏季將進一步解封下，PMI數據的回升強化了經濟萎縮力道將持續放緩的預期。

(時報資訊)