秘魯衛生部20日公布新冠疫情數據顯示，當天新增確診病例4537例，累計確診病例破10萬，達到10萬4020例；新增死亡病例110例，累計死亡3024例。這個人口只有3200萬的國家累計確診病例名列拉丁美洲第二，僅次於巴西。醫學專家認為，秘魯疫情拐點尚未出現，抗疫面臨嚴峻挑戰。

據新華社21日報導，秘魯3月6日確診首例新冠病例後，立即制定了《國家預防和應對冠狀病毒風險計劃》。為防控疫情，秘魯3月16日進入為期15天的全國緊急狀態，並採取了強制居家隔離和宵禁等一系列措施。全國緊急狀態經數次延長後，將於5月24日結束。

面對疫情風險，秘魯在確診病例出現初期便果斷採取嚴格防控措施，除生活必需的行業，全國各部門停工停業，全面關閉海、陸、空、河客運邊境。秘魯總統比斯卡拉說，這些強

制性社會隔離措施延緩了秘魯疫情高峰期的到來，為應對疫情爭取了必要時間。

然而，封禁措施實施至今已兩個多月，這個在南美地區最先宣布實行緊急狀態的國家卻未能有效控制疫情。秘魯採取的防控措施為何難以達到預期效果？

秘魯前衛生部長、著名外科醫生楊莫塔認為，秘魯政府在控制疫情蔓延時出手比較及時，但對新冠病毒的危害性缺乏科普宣傳力度，缺乏與民眾的交流與溝通，使廣大民眾缺少對

這種病毒吞噬人類生命的認知。因此，相當部分的市民不執行禁足令，為疫情擴散埋下了伏筆。

楊莫塔還強調，在對患者進行隔離、切斷傳播鏈和追蹤密切接觸者等方面，政府未能採取有效措施也是秘魯確診病例持續增加的重要原因。

秘魯國家社會學院院長愛德華多．阿羅約認為，抗擊新冠疫情，貧困成為秘魯的短處，政府頒布的嚴格措施無法得到有效實施。貧困地區人口密度大、房屋密集、居住擁擠、基礎

衛生條件差，造成病毒極易傳播且難以控制，成為秘魯抗疫中的一個巨大隱患。利馬是秘魯人口密度最高的城市，集中了全國三分之一的人口。從病例分布來看，利馬成為此次秘魯疫情的重災區。

新華社引據秘魯媒體披露，秘魯果蔬批發和零售市場因其環境骯髒，而成為新冠病毒的巨大傳染源。日前，秘魯衛生部對全國26個大型果蔬及食品批發和零售市場商販進行檢測後，7個市場受檢商販的確診率超過50％。

新冠疫情來襲，秘魯醫療物資極其匱乏，醫護人員因缺少防護服而受感染的人數急劇增加，秘魯醫療體系面臨崩潰危機。據秘魯醫生協會公布，目前，秘魯全國已有2000多名醫生和護士感染新冠病毒。秘魯醫院只收危重病人，輕症患者只能居家自我隔離，但在居住條件差且無法嚴格隔離的情況下，輕症患者就成為高風險病毒源，最終造成社區傳播。

秘魯位於南半球，即將進入雨季，沿海地區天氣潮濕陰冷，高原地區風雪交加，天寒地凍，每年這個時節都會出現流感，尤其是高山地區肺炎發病率極高。如今，與新冠疫情疊加，抗疫形勢更趨複雜，而封禁已60餘天的民眾如果在5月下旬復工復產，秘魯抗疫將面臨嚴峻挑戰。

(中時 )