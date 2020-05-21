生技醫藥股重挫帶來打擊，周四香港股市開高走低，終場恆生指數收跌0.49%，為24280.03點。國企股(H股)收跌0.48%，為9850.07點。

中移動漲3.2%，領漲藍籌股。申洲遭瑞信調降評級與目標價，股價下跌3.7%，在藍籌中表現最差。

因疫苖效果遭到質疑，康希諾股價暴跌逾20%，拖累B類醫藥股集體重挫。

小米上季淨利大減32%，股價收跌0.78%。騰訊漲多回吐，收跌1.5%。美國參議院通過監督中國企業的法案，阿里巴巴跌2.3%。

(時報資訊)

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