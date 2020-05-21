《港股》生醫股重挫 恆指收跌0.49％ 17:062020/05/21 時報資訊 編譯柯婉琇、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 生技醫藥股重挫帶來打擊，周四香港股市開高走低，終場恆生指數收跌0.49%，為24280.03點。國企股(H股)收跌0.48%，為9850.07點。 中移動漲3.2%，領漲藍籌股。申洲遭瑞信調降評級與目標價，股價下跌3.7%，在藍籌中表現最差。 因疫苖效果遭到質疑，康希諾股價暴跌逾20%，拖累B類醫藥股集體重挫。 小米上季淨利大減32%，股價收跌0.78%。騰訊漲多回吐，收跌1.5%。美國參議院通過監督中國企業的法案，阿里巴巴跌2.3%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》恆指周一震盪開盤 初盤走高 10:172020/05/18 財經 《生醫股》台微體TLC599科學摘要獲OARSI青睞 15:402020/05/18 財經 《港股》恆指周一收盤小漲 半導體股大跌 16:482020/05/18 財經 在岸人幣收跌138點 近兩個月新低 19:002020/05/18 財經 《港股》恆指勁揚 航空股反彈 10:342020/05/19 財經 《港股》恆指收漲1.89％ 華為概念股反彈 17:052020/05/19 財經 Moderna疫苗有望光速上市 15檔疫情受害股恢復生機 04:102020/05/20 證券．權證 《美股》獲利意外疲弱 家得寶收跌2.95％ 09:092020/05/20 財經 《美股》業績報喜、前景保守 沃爾瑪收跌2.12％ 09:432020/05/20 財經 上證指數終止連兩漲 收跌0.51％ 15:522020/05/20 財經 財經熱門新聞 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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