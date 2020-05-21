新冠病毒肆虐全球已長達數月，而根據追蹤全球疫情的美國霍普金斯大學全球疫情地圖顯示，截至21日全球確診新冠病毒人數已高達5百萬人，讓世界衛生組織（WHO）官員稱此為「悲慘里程碑」；而在歐洲疫情逐漸受控後，全球疫情最為嚴峻的地區，也從先前的美歐地區，轉移至拉美地區。

根據美媒《CNBC》報導，霍普金斯大學全球疫情地圖顯示，全世界已有5百萬人確診、32萬人死亡；即使疫情爆發起源的大陸以及鄰近國家開始控制住疫情，但在今日新增確診人數也創下單日10萬人的新高後，顯示疫情仍未有減緩。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，全球在過去24小時內共有106,000起新確診案例中，有4國在單日新增確診中佔了將近2/3，「要走出這場大流行仍有很長一段路」。根據WHO的報告中，新增確診中以美國4.5萬最多，其次是9千多的俄羅斯。WHO官員表示，雖然東歐地區近期才加速爆發，但可以從亞洲、美國以及歐洲的防疫經驗學習。

但值得注意的是，據路透社報導指出，拉丁美洲在單日新增確診人數上，正在超越美國與歐洲，成為全球單日新增確診數最高的地區。過去一周，拉丁美洲大約占了新的確診案例總數30%，美國與歐洲則是各占20%，其中大部分拉丁美洲的新確診案例都來自巴西，該國累計總確診案例已成為全球第3高，而單日確診數已躍升至全球第2高，僅次於美國。

(中時電子報)