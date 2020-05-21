台灣即將進入後疫時代，商總理事長賴正鎰盼經濟能超時中，並提出「便」民使用，速發消費券、「立」即上路，擴大旅遊補助、「通」達國際，解封商務旅遊等三大建言，同時也盼消費券6月就上路、6月起就可先開放商務綠色通道，擴大旅遊補助提前在7月上路，8月起就能與國際旅遊聯盟地區人民往來的6、7、8三階段解封。

商總昨天針對疫情服務業的影響與政府紓困建議，召開「防疫順時中、經濟超時中」記者會，會中，賴正鎰也盼520後的新內閣能穩定兩岸關係。他指出，只有兩岸關係建立在穩定、良好的基礎下，台灣經濟的「腳才能踏出去」，也才能延續ECFA、並有望與更多國家簽署FTA，以及爭取加入RCEP、CPTPP，否則大陸必然會橫加阻攬。

對台灣即將進入後疫時代，賴正鎰呼籲政府應帶頭拚經濟、拚觀光、拚消費，進而提出「便立通、快狠準、678」三大建言。他說，台灣不只是要防疫，更要「顧肚子」，要顧肚子，就要「便立通」、「快狠準」、678三階段解封。

便是「便」民使用、「快」速發消費券。賴正鎰指出，不管用什麼券，重在速度，要儘速發放，最好6月1日就上路，但是，他還是認為，不管發什麼都沒有消費券有效益，因此還是強烈建議直接發消費券並限期使用，便民便捷，才能達到有效快速刺激消費。

立是「立」即上路、擴大旅遊補助「狠」有感。賴正鎰指出，等到8月政府才要啟動安心旅遊及公共運輸擴大鬆綁，暑假旺季都過了，應提前7月1日就上路，同時建議要「狠」敢的擴大旅遊補助，例如補助民眾出遊的車資，才有可能激勵民眾出遊，帶動周邊消費成長。

通是「通」達國際、商務旅遊「準」備好。賴正鎰指出，各國有感經濟重啟的重要性，在疫情稍微緩解後，都迫不及待準備開放邊境，台灣防疫遠比其他國家都做得好，對國際旅遊及邊境管制態度卻過於保守，建議6月起就可先開放商務綠色通道，逐步回復商貿往來，8月起就能與國際旅遊聯盟地區人民往來，為觀光注入活水。

(工商 )