花旗集團員工收到意外驚喜。花旗集團執行長高沛德（Mike Corbat）美國時間5月20日宣佈，全球花旗員工將於5月22日（星期五）享有1日特休假，體恤花旗員工在疫情期間，無論是在辦公室或是居家辦公均共同面對各式各樣的挑戰，同時也感謝員工堅守崗位、為客戶提供服務。

花旗集團在新冠疫情期間，由花旗基金會募集COVID-19基金用於紓困貧弱族群，對於集團員工則提供補助、休假等多項員工福利措施，與各界攜手渡過疫情難關。花旗集團稍早提供的員工特殊補助方案，花旗台灣方面針對符合資格的員工，提供一次性特別補助金新台幣1.5萬元，以適時幫助員工渡過疫情。

花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻今（21）日表示，每位員工的健康與安全是花旗的首要考量，因此在疫情期間透過各式各樣的措施，持續提供同仁支持及協助，讓同仁除了能擁有安全的工作環境，身心也能得到充份的休息。5月22日是同仁額外的休假日，我們希望同仁能利用這一天充份休息、陪伴家人。

同為外商銀行的渣打集團，4月下旬已先宣布，原定每年提供同仁3天志工假，今年也增加為4天，藉此鼓勵員工發揮自身力量，幫助需要幫助的人，渣打集團各市場包括台灣，也將利用虛擬或視訊方式展開志工服務，提供弱勢族群需要的協助。

(工商 )