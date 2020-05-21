投資台灣事務所21日召開審查會議，通過3家企業擴大投資約14億元，總計「投資台灣三大方案」已帶動493家企業投資約1兆87億元，預估創造8.28萬個本國就業機會，後續尚有約52家企業排隊待審。

事務所說，本周台商回台方案通過旭輝應用材料，而根留台灣則有佳和實業、全日物流等2家企業。累計台商回台方案通過189家企業，投資約7,614億元，帶來6.18萬個就業機會。根留台灣則是通過70家企業，投資約1,485億元，累積創造11.3萬個就業機會。

(工商 )