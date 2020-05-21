破兆後台商持續回流 本週通過3企業投資14億 17:152020/05/21 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資台灣事務所21日召開審查會議，通過3家企業擴大投資約14億元，總計「投資台灣三大方案」已帶動493家企業投資約1兆87億元，預估創造8.28萬個本國就業機會，後續尚有約52家企業排隊待審。 事務所說，本周台商回台方案通過旭輝應用材料，而根留台灣則有佳和實業、全日物流等2家企業。累計台商回台方案通過189家企業，投資約7,614億元，帶來6.18萬個就業機會。根留台灣則是通過70家企業，投資約1,485億元，累積創造11.3萬個就業機會。 (工商 ) #佳和 #家企業 #投資約 #萬個 #就業機會 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市議員苗博雅網購iPhone挨騙萬元 盼法官予單親媽緩刑 11:402020/05/18 社會 萬蜂湧入台中青山宮 信徒圍觀：超神奇！ 14:162020/05/18 生活 疫情bye 花蓮果艷西瓜開賣首日破萬顆 17:022020/05/18 生活 屏東萬法寺塔位數量爭議 議員縣府現勘確定無擴增 19:042020/05/18 生活 國泰萬怡MJ Kitchen 「尋找零零」用餐第二位半價 19:382020/05/18 生活 新萬代蘭盆花品種 蘭花屬間雜交新火花 15:572020/05/20 生活 疫情未滅大水來亂 密西根2水壩潰堤萬人疏散 18:372020/05/20 國際 龍巖集團南台灣 打造萬坪新地標 13:112020/05/21 財經 2校長接力助越南女學生完成學業 15:302020/05/21 生活 《科技》愛德萬測試推新品 布局5G測試商機 15:572020/05/21 財經 財經熱門新聞 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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