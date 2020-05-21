新冠疫情對經濟的影響深遠，雖仍有一段較長的復甦之路要走，但法人表示，相較於歐美，大陸經濟數據出現V型復甦機會，無論是工業生產、社會零售數據等都出現轉機。

富達國際表示，從大陸4月經濟數據來看，可見第二季經濟數據開始顯著改善。社融數據在大陸政府營造的寬鬆信貸環境下，較3月續升，優於市場預期。4月工業生產增速轉正，年增3.9％，亦優於市場預期，顯示生產端改善。富達即時經濟指標(GEAR)同樣顯示大陸第二季經濟將出現似V狀的反彈。

富達國際多重資產基金經理人George Efstathopoulos表示，大陸新冠肺炎疫情較早爆發，截至目前經濟活動已逐步恢復，甚至有望成為首個復甦的主要經濟體，故投資者可將焦點放在大陸所提供的長線投資機遇上。其中，消費類股特別值得留意。由於大陸正著力調整經濟結構，希望能由出口主導轉為內需消費主導，因此消費將會是企業獲利增長的主要動力，長遠而言亦可望帶動相關企業股價持續上升。

另大陸兩會在5月21、22兩日召開，先前受新冠肺炎病毒影響，大陸首季經濟成長下滑，因此，大陸兩會所討論的議題格外受到關注。

2020年第一季受新冠病毒影響，各國除財政政策外，紛紛推出產業振興方案，彌補疫情導致民間投資意願下滑的缺口，同時也帶動產業加速升級，因此，兩會期間是否新政策加碼則格外引發關注，大拇哥投顧指出，早在5月6日召開的大陸國務院常務會議中即提出，在年初已發行地方政府專項債1.29兆元上，再新增限額1兆元專項債力爭5月底發行完畢，即是為了加快建設5G網絡、數據中心、人工智能等新型基礎設施。

大拇哥投顧指出，從大陸「新基建」政策不難看出未來的產業核心將由雲端、AIOT帶動工業物聯網升級，而疫情加速網路消費、外送服務、線上會議興起，此可能改變未來社會生活模式，預期2020下半年復甦，由5G相關供應鏈帶動的機率大。

貝萊德投資亦看好亞洲（日本除外）市場，貝萊德表示，因預期區內多個國家（尤其是大陸）的政策空間較大，且控制疫情蔓延的能力較高，因此，亞洲含大陸更是較看好的地區。

(工商 )