儘管聯準會主席日前表示，聯準會目前不會考慮降至負利率，但市場認為利率依然會維持在低檔，高收益債近月雖經一波反彈，但法人均表示，高收益債利差仍在歷史高檔區，只要慎選標的，未來還有相當大獲利空間。

富蘭克林證券投顧表示，相較於過去幾次的信用循環，此次的信評機構展現更積極主動的態度在企業的信評調整速度上，高盛日前統計今年以來，出現一波降評潮，不少公司債信評從投資等級降評到高收益等級，2020年第二季迄今的金額已經超過了2020年第一季。信評機構對於受到石油和疫情雙重打擊的產業包括能源，休閒/住宿，汽車，零售和餐廳等公司債後市展望依然保守，成了負向評級的族群。

富蘭克林投顧表示，富蘭克林固定收益團隊目前更看好能源中游債、媒體債、包裝債，這些現金流量較為穩定且具備防禦特質的債種。聯準會近期對於信用債市超前部署、雨露均霑的行動，有利整體美元信用債市，惟後續仍須留意企業調降獲利、高收債中體質不佳的企業降評及違約行動，牽動高收債市波動，適度納入高信評的美國政府債(GNMA)，將有助於降低在目前大漲大跌市場下投資組合的整體波動。

聯博固定收益資深投資策略師江常維即指出，最近觀察到4月以來全球的資金逐步回流債市，政府公債以外的信用資產也大幅的反彈，高收益債券基金單月淨流入139億美元，創下了單月流入的歷史新高紀錄。顯示儘管經濟數據不盡理想，但在全球近10兆美元的規模刺激政策，而且新冠肺炎的疫苗研發也顯露曙光的支持之下，投資人的信心逐漸回籠，並且支持市場表現。先前投資人擔憂的流動性緊縮也已經開始紓緩，美國投資等級的公司債在3月及4月都寫下了破記錄的單月新債發行量。隨著市場的擔憂情緒趨緩，資金也開始回流新興市場債券。

江常維說，全球的經濟雖可能引發違約或是降評潮，市場仍然存在著許多值得注意的投資機會。舉例來說，像是墮落天使公司債從歷史經驗顯示，在墮落天使增加的年度內，被降評的公司在往往能有強勁的表現。由於這些墮落天使進入高收益債事之後，市場的價格常低估了真正的基本面，最後這些債券的表現往往能優於其他的高收益債券。

低利率環境增添高收益債券投資誘因，除了能源債利差大幅攀升外，國泰投顧表示，整體全球高收益債利差亦突破過去10年來相對高點。即使近期高收益債券已出現反彈，但目前利差仍相當誘人，未來隨各國逐漸解封，經濟陸續回到正軌，利差可望明顯收斂，潛在收益機會值得期待。根據歷史統計，當利差超過900個基本點，投資人若投資超過一年，平均報酬約40％。

(工商 )