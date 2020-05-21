滯留武漢的澳洲公民，透過手機鏡頭實際記錄武漢封城時的街道樣貌。(Giloo紀實影音提供)

新冠肺炎疫情爆發以來，已悄悄過了近半年，每日追著疫情最新資訊，也容易在一片資訊海中，淡忘武漢封城時為世界帶來的恐懼。現於Giloo紀實影音線上播出的澳洲紀錄片《擴散前夕：武漢封城實錄》，回顧武漢封城始末，傾聽封城下的人民心聲，提醒人們莫忘歷史痕跡。

Giloo紀實影音總監鄧兆旻表示，「封城」對許多台灣人來說非常難以想像，也幸而因防疫措施穩當，台灣沒有經歷各國面對的染疫災難，但即使如此，仍需了解整起事件的開端，「儘管武漢封城只是幾個月前的事情，但我們每天都在追最新的事情，會有種彷彿事件已經是『很久以前』的錯覺，不回望歷史，我們就很難去面對下一次的狀況。」

鄧兆旻指出，紀實是紀錄片的特點，透過真實影片，可以看出武漢在封城前，是座美麗又繁榮的城市，不料卻因疫情，加上春節大量運輸人車潮，讓疫情迅速蔓延，連熱鬧的城市街道，在短短幾天就變得空蕩蕩。

《擴散前夕：武漢封城實錄》導演為尼可斯(Sean Nicholls)，他是擁有超過20年媒體資歷的澳洲電視台記者，此回因執行電視台專題報導而製作這支紀錄片。他藉由採訪澳洲醫學專家、滯留武漢的澳洲公民，以及大量武漢人民拍攝、流傳於社群平台上的短片，解說武漢封城前後，當地政府的應對態度，以及疫情在世界的變化。

《擴散前夕：武漢封城實錄》為Giloo紀實影音線上影展「瘟疫論」的選片之一，另一支紀錄片如《2005瘟疫預言》，則又更如警世預言，以不斷爆發的傳染病，叩問人類是否真的有從歷史經驗中得到反思與醒悟。

鄧兆旻表示，「瘟疫論」選片全為免費播出，期盼讓大眾對疫情有更多不同見解，這也是身為推廣紀錄片的平台，在疫情期間所能幫助大眾的事情。因應疫情帶來的遠距上課風潮，Giloo紀實影音也開放讓台灣所有大專院校師生，能在註冊後免費觀看全站影片，以不同類型的紀錄片提供教育資源。

(中時 )