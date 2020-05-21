台北市中山捷運站，車來人往人行道上，一位身材嬌小、坐在路邊板凳上的老婆婆，每天都會來擺攤賣玫瑰花，人海中特別醒目，畫面讓人看了相當不捨。

婆婆賣糯米製成的「永久玫瑰花」，不少人都會捧場支持。(照片/游定剛 拍攝)

高齡86歲廖玉蘭婆婆，經濟狀況不好，為了扛家計、繳房租及生活開銷，拖著大包小包行囊，舟車勞頓從頂溪到中山來擺攤，一年四季、無論颳風下雨都不缺席，每天下午5點左右，擺攤到百貨公司打烊，以「1朵50，3朵100」價錢叫賣。婆婆說，我這是糯米製成的「永久玫瑰花」不會凋謝買回去都會很漂亮，祝你們幸福。不少過路民眾都會給她捧場，而耳朵中風的老伴，則是在台北101附近賣花，兩人一同撐家計過生活。

婆婆感謝中山誠品書店主管幫忙，讓她在店門口順利擺攤。(照片/游定剛 拍攝)

冬冷、夏熱，婆婆從不喊苦，遇上寒流來時，外套不夠暖，會穿上雨衣來擋風，也因為沒有牙齒，每天會帶著煮好的稀飯來填飽肚子。不過婆婆也表示，有警察來趕過我，要尊重人家，我就趕快離開。她也透露「之前我在劍潭擺攤還沒開市，就被開單1500元，一旁十幾個年輕原本要跟我買，還直接跟警察說，年紀這麼大，應該要給人警告，不要直接開單，還有一對情侶，直接給我2000元繳罰單。」

過路民眾都會幫婆婆捧場買花。(照片/游定剛 拍攝)

前陣子疫情嚴峻、生意不是很好，但婆婆遇上貴人相助，許多人會將她賣花訊息Po在網路上，有人看到都會從外縣市來，甚至特地從高雄搭高鐵來回買花捧場的人，實在很感動。年邁的婆婆，身體抵抗力不好，街頭擺攤風吹日曬淋雨，導致她經常感冒頭痛、喉嚨不舒服，右眼也因白內障開刀不順利，產生後遺症讓他時常流眼淚。黑夜裡街道上，身材嬌小高齡的婆婆，沒有在家含飴弄孫，卻坐在鬧區街頭，不畏艱困擺攤叫賣，只為餬口飯吃，讓人看了心很酸。

住附近一位小姐表示，非常不捨年邁婆婆街頭擺攤，時常都會來捧場。(照片/游定剛 拍攝)

住在附近一名小姐和《中時電子報》記者透露「每次經過都會跟她買花，與其把玩夾娃娃機的錢，不如來幫阿嬤做善事，有時身上只剩150元，也會花錢買花。」令這位小姐感動與不捨的是，台灣有很多愛心機構，阿嬤真的需要幫助，而她沒有乞討，反倒是自己批貨來賣，很多年輕人沒有這樣的精神，反而好手好腳去乞討，話說到這裡，小姐便難過地淚流滿面。

附近攤商和記者透露，婆婆來擺攤另有原因，其實他有多名子女，年輕時因家境清寒養不起，把其中一個兒子送給人養，已經超40多年沒有見面了，婆婆曾透露「不知道兒子在何方?只想知道他過得好嗎?希望與失散多年的兒子能夠重逢。」訪問最後，婆婆請記者代為轉達，她不會用網路，但很多人都會上網幫她宣傳，藉這個機會，感謝大家的愛心來幫助我。」

(中時電子報)