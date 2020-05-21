【射鵰英雄傳之東成西就】The Eagle Shooting Heroes 精彩預告 ～ 6/19 尋找真心人

由張國榮、林青霞、梁家輝、梁朝偉、劉嘉玲、張學友、張曼玉、王祖賢、鍾鎮濤、葉玉卿等十位超級巨星零包袱演出的喜劇神片《射鵰英雄傳之東成西就》即將在6月19日重返大銀幕，令所有影迷驚喜暴動，而重映版本究竟是「經典國台配」或是「原汁廣東話」更在網路上掀起熱烈討論，片商CATCHPLAY特別推出的「重映的配音版本由你決定」活動也在昨日公佈結果，經過一周的投票後，超過七成民眾支持上映國台配版本，紛紛表示「有台配就進場看爆」、「國台配音才對味」、「沒有國配版是要觀眾怎麼在戲院裡大合唱」等，不過也有網友KUSO留言「只要張學友維持山東腔一切都好談」、「每個人發耳機跟選台器自己選切換」等。

為回應廣大影迷的期待，片商也正式公佈上映「經典國台配」版本。昨日特別呼應「520」這個日子，於官方臉書公佈國語版預告，除了華麗的明星陣容、無厘頭的劇情，預告結尾搭配張學友在片中的求愛神曲「我Love你」更是引發網友的無限回應，表示「音樂一下，嘴角就忍不住上揚」、「媽媽問我為什麼跪著看電腦」、「連預告都這麼ㄎㄧㄤ，這片有毒」、「第一次看到這麼清晰的東成西就好興奮啊」等。

除了《射鵰英雄傳之東成西就》之外，由幾位巨星原班人馬演出，國際大導王家衛嘔心瀝血，花了4年時間重新剪輯的電影《東邪西毒：終極版》也將同步於6月19日重映，為一次滿足影迷需求，片商特別推出《東西雙拼》限量珍藏明信片套票，預計將於5月29日於博客來網站開賣。欲得知電影最新消息請上CATCHPLAY臉書。

(中時 )