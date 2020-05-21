自去年爆發的香港反送中運動，直至今日，仍不乏許多人在關心後續情況。一群韓國漫畫家更為此在網路舉辦聯合畫展「香港之春」，以短篇漫畫聲援香港市民，期盼透過網路傳播力，讓遠在香港的市民能實際感受到來自韓國的支持。

透過一篇網路公開信，策展人李在敏(Lee Jae-min)指出，去年10月，香港警察對人民開槍，與此同時，在社群平台上也能看見許多令人震驚的景象，包含香港警察以短棍毆打傷者，或是出現神秘屍體、失蹤者的消息，「在韓國，香港市民的抗爭活動得到大學生的大力支持，但往往會遭中國大陸交換生毀壞藍儂牆，留下『這不是韓國人該管的事情』的訊息。」

李在敏表示，香港現況讓他不禁想起1980年的光州，彷彿與現在的香港也有重疊交融之處，而種種事蹟也讓李在敏興起了籌辦「香港之春」的念頭，與其他藝術家討論後，決議以線上方式呈現一同參與的漫畫家作品，能更直接地讓大眾回饋反映。

參與韓國漫畫家共17位，均以短篇漫畫描繪他們眼中看到的香港抗爭。有漫畫家描繪香港市民戴著口罩，戴著護目鏡與黑衣人對抗，也有漫畫家畫下了蘭芳園、飲茶餐廳、麻將等帶有香港特色的日常風景，象徵香港市民，顯現出每位漫畫家眼中所觀察到的香港面貌。

李在敏表示，對如居住在1980年代光州的香港人，「香港之春」象徵團隊傳達的團結，也是21世紀下的韓國漫畫家所觀察到的社會問題，未來預計將全數參與的短篇漫畫作品集結成冊出版，不同風格的作品集結也如民主制度，將多元聲音容納其中。

線上畫展「香港之春」目前於網路公開展出，展期至6月25日。

(中時 )