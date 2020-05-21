民進黨今指出，國際自由聯盟（Liberal International，簡稱LI）昨天在推特上，連發三文，祝賀蔡英文總統連任、轉發蔡英文總統就職演說，並強力挺台參與世界衛生大會（WHA）。身兼國際自由聯盟副主席的民進黨國際事務部主任立委羅致政表達感謝，並表示，民進黨也會持續與國際自由聯盟合作，建立更緊密的夥伴關係。

民進黨指出，在祝賀蔡總統連任就職的推文中，國際自由聯盟肯定蔡政府在婚姻平權、全球防疫先鋒，與促進人權上的努力。國際自由聯盟並對世界衛生組織「剝奪台灣重新取回世界衛生大會觀察員資格」之事，表示痛心。肯定台灣在全球防疫上的先鋒角色，譴責中國「基於政治原因的霸凌行為」，並承諾將與所有會員一起努力，推動台灣參加今年11月舉辦的世界衛生大會。

羅致政表示，國際自由聯盟是民進黨長久的夥伴，非常支持台灣參與WHA，對於國際自由聯盟的聲明，昨回任民進黨國際事務部主任的他代表民進黨表達最深的感謝。

新任的民進黨國際事務部副主任謝佩芬表示，國際自由聯盟成立於1947年，由各國支持自由主義的政黨組成，是歷史悠久的國際組織，更是民進黨從事「政黨外交」與「二軌外交」的重要平台。國際自由聯盟的會員橫跨六大洲，包括加拿大自由黨（現為加拿大執政黨）。今國際自由聯盟主動為台灣發聲、用詞強烈，表示中國對台的持續打壓，已經引起各政黨會員的強烈不滿。

(中時 )