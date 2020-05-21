高房價下為了減輕月付還款壓力，30年期、甚至40年的房貸逐漸盛行，購屋族貸款期限也逐年拉長，根據統計，房貸族貸款還款期限從2010年平均約18年，增加至目前平均約22年，十年來拉長了四年。

根據不動產資訊平台統計，2010年第一季六都購屋貸款的期數多在216~226個月，最新統計去年第三季則拉長到261~272期，創下統計以來新高。

六都之中平均貸款期數最短的是房價最高的台北市，平均貸款期數為261個月，新北市、桃園市與台中市的貸款期數都為272個月，台南市為265個月，高雄市為271個月，相較於10年前都增加了43至56個月，反應面對低利率與為了有效降低每月還款壓力，國人對於20年以上的房貸接受度逐漸增加。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，過去購屋普遍都是以20年期最為常見，不過近年銀行對於房貸條件偏向寬鬆，甚至連政策優惠房貸都給予貸款年限最長30年，還有寬限期3年的條件，加上利率條件越來越為優惠，不像早年有些購屋人認為銀行利息高，希望可以早點把貸款還完。

面對當前的房價水準，購屋人拉長貸款年限也能夠有效降壓，以貸款1,000萬元、貸款利率1.4%、平利攤還試算，貸款20年平均每月房貸金額約為4萬7,797元，如果拉長到30年，則每月房貸就降至3萬4,035元，不過因為還款時間拉長，累積必須償還的利息金額也會增加。因此，愈來愈多年輕購屋人對於20年期以上的房貸接受度逐漸增加，等待日後手上有多餘的資金再提前還款。

(工商 )