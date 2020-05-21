王力宏在浙江衛視《天賜的聲音》節目中表現精彩。（宏聲音樂提供）

王力宏擔任導師的浙江衛視《天賜的聲音》於日前收官，在16日最終集，他與胡彥斌隔海同步演繹阿卡貝拉版的〈大城小愛〉，編曲運用Negative Harmony（負面和聲），王力宏一個人就唱了9軌和聲，展現威廉斯大學和柏克里音樂學院雙博士的學霸風範，果然再度攀升收視高峰，達成累積1億人收看熱潮，把同時段所有節目都拋在腦後！近期因疫情造成網購、外送新高，出現最新流行語「帶貨王」，表示銷售能力登頂，王力宏加盟《天賜的聲音》連莊12個冠軍，馬上被網友封為收視率的「帶貨王」！

但成功的背後沒有僥倖，王力宏透露，為了《天賜的聲音》他共閉關了60天，足不出戶埋首在音樂中，往往回過神已經是早上六七點，並且跟他的歌唱老師-高齡90歲的Seth Riggs越洋視訊學唱歌，該師最知名的學生是已故流行樂之王麥可傑克森，王力宏可說是和麥可系出同門，貴為兩屆金曲歌王，還孜孜不倦半夜學唱，精進歌藝，令人佩服。

王力宏參與的《天賜的聲音》開播至今，收視率屢創佳績，從鋼琴到說唱、從抒情到火爆，搭檔薩頂頂將鋼琴和戲腔配合，〈緣分一道橋〉唱出別樣風味，公益新歌〈堅信愛會贏〉充滿感動和力量，和李泉合唱的〈We Are The World〉演繹大愛。與陳楚生演繹的〈無問西東〉將歌曲內涵表達得淋灕盡致，只花六小時就改編好〈鹿港小鎮〉和丁噹深情對唱，將rap與歌曲完美融合，與那吾克熱合作的〈飄向北方〉快嘴rap，無論語速、發音、高音、節拍、清晰度都把握的無可挑剔，突破自我挑戰平均1秒近10個字的快嘴rap，以驚呆眾人的快嘴實力圈粉。與李斯丹妮、艾菲合作的〈火力全開〉雲端彈奏，嗨翻全場。最後一期王力宏和張韶涵演繹的〈末日飛船〉兩人默契合唱驚喜滿滿，與胡彥斌合作的〈大城小愛〉將舞台升級，融入負面和聲元素，編曲再次突破，四個八度音域獲得觀眾一致好評，呈現出王力宏音樂風格的多樣性。

在第九期《天賜的聲音》中，王力宏的Rap版〈飄向北方〉，25秒的rap中饒舌了228個字，節目還未播完，#王力宏rap#話題便直衝微博熱搜榜第12位，截至目前閱讀量高達上億。在抖音平台上，#王力宏rap#登上抖音熱搜榜第4位，並掀起一陣挑戰王力宏rap的風氣，引發多人挑戰，喜劇演員小瀋陽也參與其中，相關話題#rap1秒8個字#下的挑戰視頻截止目前累計1.6億次播放。在虎撲平台，「王力宏」登頂了熱搜第1位。胡海泉直言自己聽的都快喘不過氣了，還不忘對王力宏說了句「Respect（致敬）」。吳青峰則是忘記鼓掌，張韶涵直接目瞪口呆，蘇有朋來不及看歌詞直呼「王力宏王者歸來」。

此外，《天賜的聲音》在重重壓力之下脫穎而出，和週六晚間時段播出的《快樂大本營》、《周遊記》、《我們的樂隊》等節目相比，《天賜的聲音》自開播以來收視率穩居第一，王力宏回歸錄制以後，收視率更是只增不減，期期穩居收視率第一名寶座。可見綜藝節目以內容為王，持續輸出優質內容，就會收穫越來越好的成績。

王力宏也在最後一期節目中真情流露，回憶熬夜編曲的細節，「常常一陷在音樂工作裡，就到了半夜，感謝工作人員跟我半夜仍為了細節來回討論，常常有時又一晃眼，天就亮了，當我悚出檔案可能都清晨六、七點了，沒想到對方還立即回覆，真的令我訝異且感動不已。」他特別感謝整個節目組台前幕後工作人員辛勤的付出，造就了《天賜的聲音》，真的很開心參加，有很多收穫。

王力宏在浙江衛視《天賜的聲音》節目中表現精彩。（宏聲音樂提供）

王力宏在浙江衛視《天賜的聲音》節目中表現精彩。（宏聲音樂提供）

王力宏在浙江衛視《天賜的聲音》節目中表現精彩。（宏聲音樂提供）

王力宏在浙江衛視《天賜的聲音》節目中表現精彩。（宏聲音樂提供）

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