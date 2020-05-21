大雅區緊鄰西屯核心、中科園區，加上重大開發建設挹注動能，建商持續看好搶地推案。（盧金足攝）

台中市大雅區在「台中市國土計畫」展望一二五年大台中未來發展，預計規畫為「水岸花都策略區」之一，被評估為居住用地需求度高、最須優先增設居住用地的區域 大雅區緊鄰西屯核心、中科園區，加上未來重大開發建設挹注動能，建商持續看好搶地推案，開發腹地逐漸外溢擴散。

建構台中國際級城市門戶意象，台中市府都發局考量新興產業群聚效應及成長趨勢，分短、中、長期規劃，藉「機場園區」推動機場與周邊區域發展，周遭建案包括久樘、坤悅等案場來客增多。

台中市建築經營協會指出，除台中國際機場整體開發計畫外，雙港輕軌的捷運橘線更是促進地方經濟的重要舵手，捷運橘線連結台中港、台中機場、水湳智慧城、洲際棒球場等重要據點，為串聯台中的產業聚落的重要交通幹道，在產業、建設、交通三箭齊發之下，房市利多題材不斷。

近期將進場的大雅新案有久樘開發「大林路新案」，基地近學府路與雅環路口核心生活圈，遴近主要幹道中清路，繼上一個完銷建案「久樘彩色童畫」後，已逾2年未在大雅推案，久樘開發表示，累積不少信賴久樘工程品質的客群，推出新案很多客人搶先預訂。

坤悅開發在大雅推出新案「坤悅雅樂」表現亮眼，該案地點距離國道一號、七十四號道路很近，獲購屋者青睞。此外，去年推案的「富宇楓采」，主打抗PM2.5科技健康宅，吸引不少科技業、新婚家庭。

以鞋業起家的藍鵲集團，旗下擁有建築、休閒產業、鞋業等事業體，在大雅區推出別墅案「藍鵲嘉德堡」，有天有地的別墅案是房市長青樹，市場競爭仍創下熱銷佳績。

(中時 )