新莊發現嬰屍，檢察官下午到殯儀館相驗。（王揚傑攝）

新北市新莊區中正路某社區今（21）日上午雇工清理化糞池，作業時，工人赫見池中竟有1具嬰屍，急向警方報案。新北地檢署檢察官下午率法醫至新北市立殯儀館相驗，發現嬰屍的葉姓工人也到場說明經過。檢察官相驗後指示擇期解剖，釐清男嬰是否為死胎。

葉姓工人認為，男嬰應是順著汙水管被沖倒化糞池，若是被丟棄，嬰兒應該會有衣服或布巾包裹，但男嬰的身上和周邊都沒發現其他物品，所以他覺得直接被丟棄到化糞池的可能性不高。

(中時 )