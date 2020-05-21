相驗化糞池嬰屍 解剖釐清是否死胎 17:242020/05/21 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 發現嬰屍的工人向檢察官說明經過。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新莊發現嬰屍，檢察官下午到殯儀館相驗。（王揚傑攝） 新北市新莊區中正路某社區今（21）日上午雇工清理化糞池，作業時，工人赫見池中竟有1具嬰屍，急向警方報案。新北地檢署檢察官下午率法醫至新北市立殯儀館相驗，發現嬰屍的葉姓工人也到場說明經過。檢察官相驗後指示擇期解剖，釐清男嬰是否為死胎。 葉姓工人認為，男嬰應是順著汙水管被沖倒化糞池，若是被丟棄，嬰兒應該會有衣服或布巾包裹，但男嬰的身上和周邊都沒發現其他物品，所以他覺得直接被丟棄到化糞池的可能性不高。 (中時 ) #化糞池 #嬰屍 #工人 #男嬰 #相驗 也許您會感興趣 推薦閱讀 孟加拉的失業悲歌 04:102020/05/17 產業特刊 真有輪迴！「恐龍女孩」綺綺媽產子 男嬰瞳孔藏熟悉靈魂 名醫險淚崩 14:482020/05/17 社會 北市工地發生意外 工人摔落B5命危 18:092020/05/19 社會 蘇花公路管制仍硬闖 莽男害工人摔傷判賠46萬 10:282020/05/20 社會 曾敬驊認表妹網友跟風撩妹 04:102020/05/21 娛樂新聞 新北新莊化糞池 驚見嬰屍 11:152020/05/21 社會 新莊900戶社區驚見21公分男嬰屍 目睹工人：以為是娃娃 13:562020/05/21 社會 社會熱門新聞 不甩禁令堅邀200親友辦婚宴 16人染疫新郎爸亡 - 社會 豬肉張偷吃對面越南闆娘 摩鐵激戰16回 攤商全都知 - 社會 口罩工廠拒政府徵收 私下販售獲利逾2千萬 - 社會 透明走光！羞見護士穿內衣巡房 主管開罰網怒了 - 社會 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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