美國華盛頓上周凌晨，發生一起放火燒人命案，當時一位街友在路邊休息，行兇男子向他潑灑不明液體，接著點火燃燒，街友慘被活活燒死，男子犯案過程全被監視器錄下，警方也發現他是連續縱火犯。

警方公布行兇男子長相(圖片取自/DC Police Department)

62歲的街友芬尼(Darryl Finney)，躺在華盛頓特區900街區休息，一名身穿帽T的男子突然出現，朝芬尼潑灑不明液體2次，隨即點燃大火，男子看了幾眼後就離開現場，火勢很快蔓延芬尼全身，從警方曝光的監視器畫面，可以看到當時火勢相當驚人。

Absolutely horrifying. @DCPoliceDept say the homeless man set on fire Wed. has died. Darryl Finney, 62, fought for his life for 2 days after police say the man in this surveillance footage set him on fire Wed on H St. NE.

HELP FIND HIM! @fox5dc pic.twitter.com/4Xdh3sFQbO — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) May 17, 2020

警方接獲報案一度以為是火燒建築物，到現場發現傷勢慘重的芬尼，雖然立即送到醫院治療，但灼傷面積太大，2天後芬尼因為傷重過世。監視器清楚拍到嫌犯的臉，且不只芬尼受害，男子不久前也放火燒一位男子、還有佛羅里達大道上的汽車。

警察局長紐瑟姆(Peter Newsham)，公開行兇畫面及照片，表示嫌犯用邪惡方式謀殺人，懸賞2萬5千美金（約台幣74.7萬），希望大家可以幫忙找到帽T男。

MPD seeks the public's assistance in identifying a suspect in reference to a Homicide and Arson offenses that occurred on 5/13/20 in the First and Fifth Districts.



Have info? Call (202) 727-9099/text 50411



Release: https://t.co/BQFTABJyvi pic.twitter.com/l1mbgozy1f — DC Police Department #StayHomeDC (@DCPoliceDept) May 17, 2020

(中時電子報)