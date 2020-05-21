美國華盛頓上周凌晨，發生一起放火燒人命案，當時一位街友在路邊休息，行兇男子向他潑灑不明液體，接著點火燃燒，街友慘被活活燒死，男子犯案過程全被監視器錄下，警方也發現他是連續縱火犯。
62歲的街友芬尼(Darryl Finney)，躺在華盛頓特區900街區休息，一名身穿帽T的男子突然出現，朝芬尼潑灑不明液體2次，隨即點燃大火，男子看了幾眼後就離開現場，火勢很快蔓延芬尼全身，從警方曝光的監視器畫面，可以看到當時火勢相當驚人。
警方接獲報案一度以為是火燒建築物，到現場發現傷勢慘重的芬尼，雖然立即送到醫院治療，但灼傷面積太大，2天後芬尼因為傷重過世。監視器清楚拍到嫌犯的臉，且不只芬尼受害，男子不久前也放火燒一位男子、還有佛羅里達大道上的汽車。
警察局長紐瑟姆(Peter Newsham)，公開行兇畫面及照片，表示嫌犯用邪惡方式謀殺人，懸賞2萬5千美金（約台幣74.7萬），希望大家可以幫忙找到帽T男。
文章來源：Dailymail
(中時電子報)
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