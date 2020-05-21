一名何姓女子見到社群軟體購物廣台，假稱有新手機店開幕，販賣最新蘋果手機，一支只要1元，何女聯繫對方騙稱需到超商購買點數儲值購買，何女不疑有它前往竹南一家超商購買點數時，被店員發現有異報警前來及時阻止何女上當。

竹南警分局中港海口派出所於日前接獲轄內全家超商店員報案指稱，店內有1名女子要購買1萬元的遊戲點數，因金額龐大，疑似遭詐騙，中海所員警易靈、李益昇、廖元溶立即趕往了解。

經找到何姓女子了解後得悉，她因在社群軟體看到賣手機的貼文，假稱有朋友手機店新開幕，一支iPhone 11促銷價只要1萬元，當她與賣家聯繫後，賣家表示不能貨到付款，須至超商買點數儲值後才能成交。

經員警耐心為她解說這是詐騙集團慣用的詐騙手法，並請何女聯繫友人查證後，友人表示帳號被盜，不是他本人發文，何女才驚覺險些被騙，當場感謝員警及店員的積極熱心阻詐。

(中時 )