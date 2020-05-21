工業電腦廠研揚（6579）與元智大學聯合舉辦「A+智慧城市IoT創意種子發想競賽」，歷經2個多月競賽後，報名參加的75支隊伍共有19組入選決賽，日前於元智大學舉行頒獎典禮，除了金、銀、銅獎外，還搭配活動臉書按讚票選最佳人氣獎。

研揚物聯網產品處處長莊富傑表示，此次競賽為搭配青埔智慧園區規畫專案進行的活動，透過產官學界建議及年輕學子提供提案，讓青埔智慧園區能規畫得更符合使用者需求，並利用創新科技，讓青埔成為名符其實的智慧城市。

研揚此次競賽分為智慧設計組、商業應用組2組進行，得獎作品可實際應用的程度亦相當高。其中，智慧設計組金獎得主「QQ軟糖」提出「醉了，罪了：利用酒駕辨識系統打造零事故環境」，商業應用組金獎得主「TPJ」則提出「Butterfly Effect Currency」。

「醉了，罪了：利用酒駕辨識系統打造零事故環境」以VD車輛偵測器、CCTV即時影像、EVP偵測系統、CNN類神經網路、GVP探偵車等技術，在路口架設酒駕辨識系統，並一併監測危險駕駛、疲勞駕駛、故意逼車等危險行為，提供擬定與改善交通政策及配套措施參考。

「Butterfly Effect Currency」計畫則使用Sigfox回傳回收站數據、SQL數據存取、NLP數據處理、Hybrid App開發BEC獎勵幣所使用的軟體、數據品質和數據管理、可視化分析，來了解各地區垃圾量、檢舉哪些地區垃圾分類不確實等主要環保問題。

「Butterfly Effect Currency」計畫同時開放各區垃圾回收量數據，給政府相關單位使用，並利用BEC獎勵幣的回饋機制，讓下載app的民眾可藉由賺取BEC幣，達成鼓勵進行環保活動的目的。

莊富傑指出，研揚近年與英特爾、微軟等大廠合作智慧路燈及後台管理系統研發應用，目前台北市已布建超過3千盞智慧路燈。近期將逐步升級為智慧共桿，整合攝影機進行AI邊緣端人臉及車牌辨識、空氣品質感測儀器、無線熱點分享等設備，使智慧城市應用更完善。

(時報資訊)