元太(8069)今天召開線上法說會，公司認為，在電子閱讀器、電子貨架標籤出貨回升下，第2季成長力道強勁，可望優於去年同期。而為了解決電子紙產能吃緊，新竹廠TFT停工轉生產材料，資本支出過去3年約7到8億元，今年將增加15％。

今年受疫情影響，造成供應鏈斷鏈、人力緊缺，元太大陸揚州廠全力拚復工努力下，產能僅稍微受到影響，並於3月底、4月初即回復產能滿載的營運。因此，第1季合併營收29.22億元新台幣，季減15％、年減1％，若不考慮美元兌台幣因素，實際銷售美金營收較2019第1季微幅成長，歸屬於母公司淨利為7.87億元新台幣，每股盈餘0.69元新台幣，包括營業利益、淨利、每股盈餘均創下9年來第1季的歷史新高。

元太積極發展彩色電子紙技術，擁有全彩電子紙ACeP、彩色印刷電子紙Kaleido兩項技術，其中，彩色印刷電子紙技術以來，元太加速研發及製造量產彩色印刷電子紙面板，盡力克服新冠疫情對供應鏈及製造生產所帶來衝擊，確保能如期提供客戶需求。

近期多家終端品牌客戶同時採用彩色印刷電子紙，發表彩色電子書閱讀器及彩色閱讀手機產品，並已上市發售，包括科大訊飛iFLYTEK、掌閱iReader、文石Onyx等品牌，而Pocket Book彩色電子書閱讀器則將在6月面世，訂單能見度到8、9月，但因為彩色電子紙排擠黑色電子紙，第3季營收將會受到影響。

目前仍於全球蔓延的新冠疫情，改變老師與學生傳統到學校學習的模式，遠距教學及在家學習快速躍升為新的學習主流。電子紙筆記本具有筆寫功能，讓學生在線上課程學習時，能透過系統連線即時筆寫作業，包括書寫課堂筆記、線上考試作答回傳等需求，均能像在傳統紙張書寫一樣順暢。目前在大陸已奠下的電子紙筆記本市場基礎，將可望成為全球市場先行導入地區。

電子貨架標籤因疫情導致零售賣場需求持續增加，不過，歐美封城影響，無法進行安裝，反而無法完工入帳，在陸續解封後，電子貨架標籤安裝動能將快速恢復，為第2季挹注動能。

(時報資訊)