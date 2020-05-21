有「金東第一炮」之譽，金門熱門景點之一的獅山炮陣地，縣府規畫近期內重新開放參觀。（李金生攝）

獅山炮陣地的炮彈裝置藝術，為主題景點增添特色。（李金生攝）

縣府邀請金防部教官指導炮操表演人員，進行動作、口令及武器介紹特訓。（縣府觀光處提供）

獅山炮陣地蓄勢待發，準備迎接遊客人潮來到。（縣府觀光處提供）

有「金東第一炮」之譽，金門熱門景點之一的獅山炮陣地，因為疫情爆發關閉4個月，隨著情況持續緩和，縣府規畫近期內重新開放參觀，目前正加緊炮操演練，期待以壯盛軍容再迎來遊客人潮。

1969年動工開挖，次年完工的獅山炮陣地，位於金門東北角，比鄰著名景點山后民俗文化村，是國內唯一坑道式榴炮陣地，全長508公尺，原配備4門8吋榴巨炮，有「威鎮金東」、「金東第一炮」之譽，2009年底由金防部移交縣府接管，2011年8月1日正式對外開放，目前為金門必遊景點之一。

今年因應新冠肺炎疫情，縣府自1月30起暫停開放部分密閉式空間景點，包括獅山炮陣地在內，讓慕名來訪的遊客十分失望。隨著國內疫情持續緩和，觀光客逐漸回流，縣府也規劃近期陸續重新開放各地景點，希望再見往日旅遊盛況。

觀光處表示，獅山炮陣地設有旅服中心，展示75山炮、105榴炮、155榴炮、8吋榴炮及相關配備外，最精彩的炮操表演更是特色主題，每年吸引約24萬人次以上遊客來到。

縣府為做好重啟陣地開放參觀的準備，連日來加緊維護各項裝備和旅遊設施外，更邀請金防部教官指導炮操表演人員，進行動作、口令及武器介紹特訓，希望以更整齊劃一的陣容，帶給遊客更震撼的觀光體驗。

觀光處說明，配合交通部規畫第一階段5月27日至7月31日推動防疫旅遊及初步鬆綁部分公共運輸防疫措施，將陸續調整「閉密空間」景點重新開放參觀作業，並宣導遊客戴口罩、採用實名制等措施，藉由人流總量控管，讓旅客安心旅遊，兼顧防疫與觀光旅遊需求。

(中時 )