大陸北京大學科研團隊近日向媒體透露，他們所研發的新冠病毒藥物不僅可以縮短感染者治愈的時間，也能提供非感染者短期免疫的效果。美國醫學專家評估後認為，北京大學研究團隊以「被動免疫」開發的藥物「很有潛力」，但要付諸現實使用的前途可能還相當漫長。

《美國之音》報導說，新冠病毒疫情已經蔓延到了全球大多數國家，目前還沒有找到有效的治療藥物和疫苗，世界各國的科學家們正夜以繼日地爭先研發藥物和疫苗。北京大學研究團隊在生物科學期刊《細胞》（Cell）雙週刊上發表了新藥物的研究報告，團隊科學家謝曉亮說：「即使沒有疫苗，我們也能用這種有效的藥物來阻止新冠病疫情大流行。」

普林斯頓大學科學與全球安全專案的蘿拉．卡恩 (Laura H. Kahn)表示，根據她的專業判斷，這項研究或許「有潛力」。該藥物是一種使用個人抗體（來自新冠病毒康復患者的抗體）開發的生物製劑，這個過程被稱為「被動免疫」。

報導說，如果真有這樣的特效藥物研發成功，對全球目前苦於既無治療藥物，又無預防疫苗的困境，無疑是天大的喜訊。

卡恩醫生解釋說：「它類似於哺乳期的嬰兒在哺乳期間攝入其母親的抗體，因而母體抗體有助於保護嬰兒免受感染。這些來自新冠病毒康復患者的抗體，理論上有助於中和病毒的毒性；而這種抗體在人體中停留的期間，則能發揮預疾病的功能。」

美國國家過敏與傳染病研究所(NIAID) 疫苗專家盛宗梅(Zongmei Sheng)說，「我不會把它稱作是『藥物』。它其實是一種抗體，就像目前一些醫院利用康復病人的血漿治療一樣。因為這些血漿裡含有免疫反應產生的抗體，臨床上可以明顯改善症狀，既能用於治療，也能用於預防。」

盛宗梅對此項研究表示謹慎樂觀，「由於康復患者身上的血漿不能大規模生產，這就是為什麼他們嘗試使用單B-細胞，以期能夠大量生產。這是個不錯的主意，但這會是一個相當漫長的過程，是否能成為現實還在未定之天。

北京大學基因組學高級創新中心主任謝曉亮日前接受媒體訪問時表示，這種藥物已在動物試驗階段取得成功。但是，要成為特效藥物前還有多少路要走？卡恩說，在獲准廣泛使用之前，必須進行3個不同階段的臨床研究，以評估其療效和安全性，往往需要很長時間，目前無法給出確切時程。

(中時電子報)