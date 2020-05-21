全球晶圓代工市場進入先進製程之爭，目前僅有台灣的台積電以及南韓科技大廠能相互競爭，但台積電上周五宣布赴美國亞利桑那州設廠，將用於5奈米製程，美國商務部也在隨後加緊華為禁令，儼然針對大陸半導體產業而來。對此，大陸官媒《環球時報》發表一篇文章，似乎要三星好好思考該站哪邊。

三星 21 日發布新聞稿指出，位於首爾以南的平澤市，第6條晶圓代工生產線已開始動工，將採用極紫外線（EUV）技術生產5奈米晶片，此座晶圓廠製造的晶片未來將用於5G網絡及高效能計算，預計在明年投產。

由於三星在7奈米製程上落後台積電，想透過5奈米、甚至是3奈米製程GAA技術扳回一城。三星主動透露5奈米最新進度，也有與台積電較勁的意味存在。三星去年就展現野心，宣布將砸下133兆韓圜，並利用EUV技術，2030年在晶圓代工市場上超越台積電，成為全球系統半導體龍頭企業。

然而，現時正值陸美科技戰開打之際，《環球時報》發表一篇以《三星副總裁為何訪西安半導體工廠》為題的文章，內容引用韓媒《BusinessKorea》報導，指出三星副總裁李在鎔18日訪視西安半導體廠，分析李在鎔選擇西安作為海外訪視第一站，就是要實現2030年半導體龍頭的目標。

文章也藉此報導，痛批美國政府對大陸企業實施禁令，並警告南韓及其企業，大陸最終將成為半導體產業霸主。文章強調，美國試圖扼殺大陸半導體產業發展，要求台積電赴美設廠，並想重組半導體產業鏈，由於大陸對半導體需求占全球23%，若陸美技術脫鉤，將導致美棄在全球市占下降18%、整體營收下降37%、資本支出下降60%、下降12.4萬個工作機會。

文章警告，美國最終將失去領導地位，南韓將跟在短期內取代美國，成為半導體產業領先者，但長遠來看，大陸將成為最後贏家。

(中時電子報)