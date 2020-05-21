興櫃股票金萬林(6645)昨(20日)公告，與美國客戶合作的新冠肺炎核酸檢測試劑獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)認證，預計將在6月出貨，受到消息激勵，金萬林今(21日)出現驚人飆漲，由於興櫃交易並無漲跌限制(集中、櫃買市場則有10%漲跌幅限制)，一口氣就大漲99%，對此網友更笑稱，這才是真正的火山式噴出。

據工商時報報導，金萬林於昨日公告，與美國客戶PacGenomics合作的核酸檢測試劑，在向美國FDA申請核可後，已獲得許可該藥劑可用在檢測新冠肺炎，這也是第一家正式得到FDA許可的國內生技公司。

受到利多消息刺激，金萬林今也在興櫃市場展現驚人氣勢，由於興櫃並無漲跌限制，因此出現罕見的99%漲幅，引起市場熱議，網友也幽默表示，「妖股已不能形容」、「這應該有30公分」、「這才是火山式噴出」、「挑戰一天就退休的急速快感」。

不過，由於興櫃與一般上市櫃交易有諸多不同之處，包括不能當沖、交易時間、漲跌幅限制以及流通性問題，所以市場多認為，興櫃並不適合一般人進場操作。

(中時電子報)