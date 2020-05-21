無須專業人員及儀器，只要一滴血，15分鐘內即可篩出新冠肺炎「無明顯症狀」感染者。國立中山大學醫學科技研究所研究團隊自主開發「超靈敏易測瓶」（EasyVial），15分鐘內就能篩出無症狀的感染者。

新冠肺炎疫情蔓延全球，快篩檢測準確性備受關注。中山大學醫科所憑藉過去開發早期癌症快篩檢測器的經驗，獨創超靈敏快篩技術，並與高雄醫學大學醫學檢驗生物技術學系團隊合作，進行臨床檢體盲測試驗驗證，盲測一名國外返台、無症狀者，第一天就驗出微量對抗新冠病毒的IgM抗體。

中山大學醫科所、毒藥物暨生醫快篩科技研究中心副教授楊閎蔚指出，目前臨床快篩檢測病毒、初步確診患者的方式多採用「驗孕棒」式的快篩試紙，其靈敏度為65ng／mL，在感染最初期難以篩出，呈現偽陰性的機率高。「超靈敏易測瓶」靈敏度可達0.01ng／mL，靈敏度足足高出6千倍，無需到醫院，在家就能快篩。

楊閎蔚強調，目前新冠肺炎在初期快篩之後，還需經過RT-PCR核酸檢測確診，需專業人員操作且4小時以上才能取得結果，除了有時需重複檢驗，專業人員更承受感染風險。

除此之外，「超靈敏易測瓶」也可用於茲卡病毒、病毒、伊波拉病毒等傳染性疾病快篩，大幅減低醫檢人員的壓力，防止疫情急速擴散。

(中時 )