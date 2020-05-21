台灣高鐵公司鐵今日再推「大學生雙週快閃優惠」，引發暗助罷韓疑慮。高鐵說，首波優惠時已說明是一系列優惠，與罷韓行動無關，未來還有其他優惠發布。

繼520高鐵推出「高鐵假期快閃專案」第二人半價優惠後，21日再祭「大學生雙週快閃優惠」，大學生登入會員購買5月27日至6月9日的指定車次，單張票價逾500元，可獲得5折車票優惠券，引發外界質疑是否「暗助」罷韓。高雄市副市長葉匡時甚至在臉書質疑，你相信嗎？

對此，高鐵表示，受COVID-19疫情持續衝擊，造成民眾乘車意願大幅降低，旅運量自2月以來大幅減少約27％，3月中下旬起影響加劇至40％以上，清明疏運期間更大幅減少超過50％，無論平日或假日之運量衰退均受到相當影響。

高鐵說，考量目前疫情趨緩，民眾生活亦逐步恢復正常，故自本周啟動「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」，針對不同客群規劃多元化促銷方案，期待透過一系列階段性優惠，以吸引旅客回流、刺激運量提升。

高鐵說，首波促銷活動為5月20日推出「高鐵假期快閃專案」，21日再宣布針對離峰時段促銷「大學生雙週快閃優惠」。其中，「高鐵假期快閃專案」預售至5月26日，「大學生雙週快閃優惠」則自5月27日起接續。

高鐵強調，相關促銷優惠方案，均依照過往行銷經驗與銷售實績進行規劃，為單純之商業行銷方案。繼首波二項快閃活動推出之後，高鐵已針對各種產品及客群，例如定期票、交通聯票、飯店聯票、TGo會員等規劃優惠促銷方案，亦將於近期內陸續推出，屆時敬請旅客踴躍選購。

(中時 )