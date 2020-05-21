免疫療法業者Inovio Pharmaceuticals 週三表示，旗下實驗中的新型冠狀病毒疫苗可在實驗鼠身上產生抗體及免疫系統反應。

與Inovio合作的Wistar Institute疫苗暨免疫療法中心主管David Weiner表示：「我們所見到的各種抗體反應，正是我們希望在最終疫苗上面所發生的事，」「我們能夠做到避免病毒在體內找到避風港。」

Inovio的疫苗自4月開始進行人體實驗，該公司稱相關實驗的初步結果料將在6月出爐。第一階段的實驗中，40名健康的受試者將施打兩劑名為INO-4800的疫苗，中間間隔四周時間，之後花兩周時間追蹤情況。

Inovio的研發主管Katherine Broderick博士表示，一旦獲得初步數據，Inovio期望獲得美國食品藥物管理局(FDA)批准開展2/3階段的試驗，可能在7月或8月進行。

Broderick說，Inovio下一步計劃在包括兔子和猴子在內的更大型動物身上測試疫苗，並在小鼠、雪貂和猴子中進行「挑戰」研究。挑戰研究包括有意讓動物接觸病毒，然後觀察疫苗是否可以預防感染。

目前尚無獲批准的用於COVID-19的治療方法和疫苗。專家預測，安全有效的疫苗可能需要12到18個月的開發時間。

(中時電子報)