錢櫃林森店大火害6死，北市議員王鴻薇21日指出，北市府保障受害者家屬的作為，相當消極，對外宣稱賠再多都不夠，卻讓錢櫃自行估算賠償金額成立信託基金，要求幫助被害者家屬提出假扣押也沒消沒息，結果現在錢櫃連信託基金也不做了，假扣押更是全推給家屬決定，她怒斥北市法務局、勞動局成錢櫃門神。法務局回應，假扣押家屬也拿不到錢，協商若破局，將協助受害者及家屬進行團體訴訟。

錢櫃大火後8天，王鴻薇曾對比新北市當時八仙塵爆，2天內幫受害者家屬提出假扣押擔保，5天內法院作成裁定魄力顯然有差，回頭看北市府專案報告只有要求成立信託基金，而且賠多少錢成立多少還讓業者自己估算，連市府預估說要多少也不能說，真的是對業者太放心了，問有沒有假扣押也一律說準備中，讓人想問台北市怎麼差人差這麼多？當時就要求市長柯文哲責成法務局做相關準備，市府也同意辦理。

王鴻薇表示，結果讓人傻眼的是，法務局現在直接回覆，居然因為業者說負責到底，就連信託基金也不做了，先前說什麼準備中的假扣押也像沒有一樣，面對財團，這樣處理公安事件，是要市民以後要怎麼相信市府，法務局到底在怕什麼？

此外，王鴻薇質疑，錢櫃大火有員工喪命，屬重大職災，北市勞動局至今連一張罰單都沒有開出一張罰單，法務局、勞動局長和駐日代表謝長廷有深厚淵源，和海董有淵源，練董和海董都是投資，兩位謝系出身的局長，是門神嗎？看不見勞動局和法務局該有的角色，對得起罹難員工和顧客嗎？過去，兩位都很剽悍，現在怎麼變這麼溫順？

對此，法務局長袁秀慧說，業者未答應信託後，即要求拿出一定的賠償金額，目前暫時把死者賠償金由100元提高至200萬，重傷者再給10萬，另若假扣押，家屬也拿不到錢，200萬賠償當然還不夠，所有案件都有不同處理手段，死者賠償再多都不算多，將進一步協商，若協商破局，會協助受害者及家屬團訟。

勞動局長陳信瑜說，等消防調查告一段落後，將再依《職安法》加重查察，目前已陸續調查，她也強調，絕對不是錢櫃門神。

(中時 )