為強化貨物移動安全監管能力，財政部關務署規劃藉由物聯網領域之創新科技，建立全新之貨物移動安全監管機制，實現貨櫃從端點至端點間移動，全流程監控之目標。

關務署指出，目前正推動辦理「物聯網全時監控計畫」，以「公私夥伴」、「降低成本」、「防範走私」、「深化查緝」、「培養產業」與「資訊整合」等六大發展重點推行，相關計畫已在今年4月啟動，首先將訂定汽車貨櫃、貨運業車輛車載機及車機封條產業標準，最快2021年完成制訂標準、最快2022年上路。

關務署表示，為了讓車載機及車機封條設備供應商、汽車貨櫃貨運業等充分瞭解物聯網全時監控計畫相關設備規格訂定、平台系統建置方向，同時蒐集及彙整業者意見，關務署也委託台灣車聯網產業協會於5月26日在關務署14樓會議室召開「物聯網全時監控車載設備產業標準訂定公聽會」。

關務署的公聽會則分為兩場，上午10時場次包含國內車載機、封條設備供應商、系統整合商、電信營運商等設備供應商；下午2時30分場次則針對汽車貨櫃貨運等陸路運輸及保稅卡車業者進行說明。

(工商 )