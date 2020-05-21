摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台股21日大漲逾百點後，成功站回萬一關卡，以價量結構觀察，只要大盤22日能夠持續守穩11,000點，台股周K線將會收復月線、季線，同時月K線則有機會站穩月均線，此舉將助於6月大盤走出大多頭行情。

至於類股方面，銅箔基板三雄受華為事件影響連3日收黑，但華為營收占比實際上皆不足一成，因此短線超跌後，21日馬上出現低接買盤，台光電大漲8.49％、台燿走揚6.23％、聯茂上漲4.67％。

個股方面，本周納入投資組合的祥碩，受惠各大外資調高目標價，持續吸引法人資金轉入，儘管股價21日高檔拉回整理，且短線上恐有過高後的獲利了結賣壓，但中長線持續偏多看待。

操作方面，當台股站上萬一關卡後，5月橫盤整理已久的績優股，或是強勢族群中漲勢相對落後的個股，都有機會成為資金轉入的對象，投資人可以提前進場卡位。

(工商 )