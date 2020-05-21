倫元投顧分析師陳學進表示，台股21日開高走高，終場上漲100.51點，漲幅0.92％，收在11,008.31點，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.79點，漲幅1.25％，以145.09點作收。三大法人方面，外資續買9.79億元，投信續買13.28億元，自營商續買16.26億元，惟外資於台指期貨市場上反手減碼1,886口多單，累計淨多單部位為34,127口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然全球經濟情勢相當險峻，但各國陸續解封並重起經濟活動後，VIX恐慌指數、國際油價等風險指標也相繼止跌回穩，加上各國積極救市下市場游資氾濫，導致壽險資金或業內法人大戶都有恃無恐地一路拼命作價拉抬特定族群，造就這波高達2,500多點的「無基之彈」，且在整體線型架構仍處於多方的掌控之下，預期後市行情仍有震盪續漲再戰11,500點的機會。

然而面對後疫情時代，由於許多個股累積漲幅已高，因此能夠續漲的股票，一定是建立在「基本面」及「產業面」之上，投資人在操作上務必特別留意。

個股方面，本周納入投資組合的熱映，4月營收年增2.12倍，營運持續看旺，21日大量洗盤後，終場收於漲停板上，只要量價不失控，不排除22日將有續飆漲停的機會。

此外，受惠遠距商機的崛起及相關應用的導入，包括Mini LED、板卡、雲端伺服器、印刷電路板（PCB）、半導體設備、高速傳輸連接線、自動化設備、碳化矽、自行車及紡織等族群近期表現均相對強勢，甚至去美化需求的創意、智原也同步轉強，操作上保持「低接不追高」的原則不變。

(工商 )