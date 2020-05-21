永誠國際投顧分析師李忠興指出，在美國康乃迪克州放寬封鎖禁令後，全美皆已啟動解封程序，雖然各州的解封條件與規定不一，但至少都已跨出第一步，加上美國聯準會（Fed）會議紀錄顯示，將維持接近零的利率水準，直到美國經濟確定走上復甦的正軌，激起投資人樂觀情緒，油價也持續回升，推動美股道瓊20日上漲369點。

台股在520總統就職演說後，掃除市場的疑慮，從籌碼的角度來看，其實大戶從5月19日開始，又重新進場拉抬底部起漲或突破盤整型態的個股，雖然防疫股與部分生技股，確實因短線漲幅過大而陷入震盪，但資金並未離場，只是在等待，等對的時機點出現，而520似乎成台股盤整後的關鍵轉折。

三大法人21日同步站在買方，儘管總買超金額不大、僅39億元，然法人一致的翻多態度，對投資人的持股信心當然有幫助。選股可從法人近期甫進場、股價尚未拉開漲幅之標的。

而法人持股的多寡，建議用比重來判斷，而非僅用法人買超張數篩選，因為每檔股票的股本大小不同，同樣持有1,000張，若為10億元的股本，即占1％；若是100億元的股本，只占0.1％，因此須比較法人持股比重，才能真正掌握到法人重壓的個股。

個股方面，本周納入投資組合的國光生，美國生技公司新冠疫苗傳喜訊，國光生在台大病毒實驗室進行的疫苗抗體中和試驗已確認有效性，吸引外資及投信積極買超。

(工商 )