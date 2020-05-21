誠品敦南書店正式熄燈倒數10天，，Crispy脆樂團也是忠實書迷排隊，在這個尾聲之際帶著滿滿祝福與歌聲，丁丁與Skippy 21日午夜正式進駐這棟充滿意義的建築，展開24小時馬拉松不眠的直播活動；有趣的是，兩人為給活動驚喜，還邀請了9組星友助陣：小球莊鵑瑛、Night Keepers 守夜人、許含光、蔡旻佑、廖文強、怕胖團、四枝筆、Vast & Hazy、李友廷接力跨夜探班跨夜。

他們與李友廷挑戰搖呼拉圈的體育競技、中午時2則化身主播播報時事新聞，更令人矚目的是「學霸PK戰」，脆樂團2人是來自台大機械研究所畢業的高材生，面對同是台大畢業的廖文強、師大畢業的蔡旻佑，兩組人馬將來進行智力考驗！鐵粉們衝到現場用行動全程陪伴，他們與每組藝人聊天唱歌鬥嘴度過漫漫長夜；還獨創「書店靜音掌聲」不打擾其他閱讀者。

脆樂團在這次直播任務中親力親為，針對嘉賓們量身打造互動單元，企劃滿檔最擔憂哪個環節？兩人坦言最怕聊天與主持人：「因為我們不是那種很會訪問很害怕尷尬，24小時一直被注視也蠻有心理壓力，會不會到最後精神崩潰呢？」至於粉絲期待的學霸PK戰是否有信心贏？丁丁笑虧「實在是離學生生活太遠了，但我們的對手好像又更遠，聽天由命吧」；Skippy則認為「冷知識我應該會完蛋，生活白癡如我」。

脆樂團與小球（莊鵑瑛）合作。（好多音樂提供）

(中時 )