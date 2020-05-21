柯朋宇在公視、日本NHK合作影集《路～台灣Express～》中飾演台灣高鐵派去日本新幹線學習的「研修生」，赴日期間非常認真，最終如願以償，返台當上高鐵的操作員。柯朋宇透露首度參與日本劇組，雖自己日文能力不錯，但一開始很怕被罵翻，一度緊張到聽不懂日文，自我懷疑「難道是日文退步」，後來放鬆後順戲入戲，此外在其中一場戲，柯朋宇送公文到其他部門，跟同事打招呼竟90度鞠躬，被導演松浦笑虧「這是在演居酒屋的服務生喲」。

台灣藝術大學戲劇系科班出身的柯朋宇，2017年簽下日本經紀合約之後，幾次前往日本long stay，透過日本經紀公司早已認識導演，但過去多在私下聚會碰面，這回是第一次工作，他坦言導演非常注重每個細節，工作上要求嚴謹，尤其日本劇組習慣在拍攝前，整場戲演員要走位一遍，花非常多時間彩排，加上每個指令相當清楚，對演員來說是很踏實。

公視、日本NHK合作影集《路～台灣Express～》日版主視覺，左前為柯朋宇。（杉朋娛樂提供）

劇中柯朋宇以「打噴嚏」方式登場，柯朋宇透露是導演小小捉弄他的即興加戲，兩人私下也有良好互動，柯朋宇透露，當時導演來台拍戲時，自己雖沒戲份，但特別帶了導演愛喝的牛奶探班，此外導演在某場深夜戲，突然感慨跟他說「把Tomo（柯朋宇日文名）找來日本，卻沒給你太多機會發揮，覺得很不好意思」，讓柯朋宇很感動，連忙感謝導演。近期因疫情關係，日本工作目前暫緩，柯朋宇透露現在每天看日劇自學，空檔仍充實自我為未來工作做準備。

(中時 )