隨著疫情趨緩，企業拚經濟成為當務之急，全國商業總會提出「便、利、通」新建言，在防疫到一個階段時，接下來的3個月包括紓困能立即接軌，呼籲政府發放消費券度加快於6月1日發放，同時開通國際商務通道，7月1日安心國旅上路、8月1日開放國際旅遊等經濟超時中的規劃。

商總理事長賴正鎰表示，在進入「後防疫時代」，重啟經濟與邊境解封，台灣拉經濟的速度不能輸，提出「便」民使用，速發消費卷，最好在6月1日就可以上路，最晚不要超過6月中旬，並限定3個月使用完畢，才能達到快速有效的刺激經濟目的；「立」即上路，擴大旅遊補助，自7月1日開始提前上路，政府全額補助遊覽車等交通車資；「通」達國際，解封商務旅遊，建議6月先開放商務綠色通道，恢復正常商貿往來，8月開放國際旅遊聯盟地區人民往來等3大建言。

賴正鎰說，勞動部5月18日公布最新實施無薪假數據，總計1,189家企業、21,067人，相較一個半月前的實施企業308家、7,916人，就多了881家、13,151人，顯示四月產業受傷情況更加劇。部分百貨零售或餐飲業者等不到政府振興方案或消費券，只好紛紛結合地方各行業或商圈，推出刺激消費的振興券自救。

賴正鎰分析總為，參考過去發放的3,600元消費券，當時帶來2兆的經濟成長，預計政府若能發放5,000元的消費券，可以帶來更高的滾動式效益。服務業是各產業中受創最嚴重的，若是服務業能使用這些消費券，也可以立即反應在服務上。「便」、「利」、「通」加上6、7、8月3階段的解封，對台灣產業救命極為重要。

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(中時電子報)