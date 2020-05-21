苗栗少年觀護所21日起開始舉辦「多元課程服務方案」。〔苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗少年觀護所為使收容少年們嘗試新穎學習經驗，特與苗栗縣觀護協會、毒品防制中心及學生校外生活輔導會合作，從21日起每月舉辦一系列的「多元課程服務方案」，運用各種學習方式，陪伴及引導收容少年們探索與掌握自我，學習互助合作。

少觀所指出，這個學習方案安排了多元化的課程，分別有「組裝未來─機動戰士模型」、「啟笛人生─陶笛音樂」、「拒毒小英雄─反毒桌遊」、「回甘人生_咖─研磨沖泡」及「飛越天際─創意紙飛機」等五大單元。

21日首先上場的是「組裝未來」課程，在指導員的帶領下，少年分組學習，先認識鋼彈機動戰士模型部件，再親手組裝及拆卸，在過程中讓少年們認識到同伴相互協助的重要性，從而學習適宜社會行為，相信這一系列多元課程實施，一定能讓少年們有滿滿的收穫。

少觀所表示，舉辦這項方案所需經費，是由後龍鎮萬善祠(百姓公)、三峰旅行社、岳林書局及老窩咖啡館等民間團體熱心全額贊助。

(中時 )