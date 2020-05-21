新北議員籲中央別對新北已讀不回。（摘自陳偉杰臉書／葉德正新北傳真）

新北市長侯友宜多日喊話中央能再支援新北5億元發放紓困金尚未獲回應，桃園市長鄭文燦今卻說中央已加碼核撥桃園經費。新北市議員陳偉杰今表示，審核量最大的新北錢不夠向中央行文，卻被中央「已讀不回」，行政院偏心太明顯！

陳偉杰說，上午桃園市長鄭文燦難掩喜悅公開說行政院又加碼給他紓困金2億8千多萬，桃園現在總共拿到5億2千多萬，並強調桃園審理近3萬件紓困案。

陳偉杰說，那全國第一大、人數最多、審案最快的新北市 呢？新北市也有加碼嗎？行政院偏心的太明顯了！520隔天就迫不及待讓新北市穿小鞋嗎？

陳偉杰說，新北市目前已審理近5萬件紓困案，待審理的案件還堆積如山，行政院原先核撥的3億2000萬根本不夠用，市府已行文請行政院再加碼5億元，然後呢？已讀不回就是中央對新北市的態度嗎？

陳偉杰說，新北市財政窘困，還要勒緊褲帶籌錢照顧市民，努力幫大家渡過難關，侯友宜市長已指示社會局代墊紓困金，但中央會還給我們嗎？相較今天桃園市長鄭文燦滿面笑容的加碼說，箇中滋味只有自己知道，呼籲中央，新北市民跟桃園市民一樣都是國人同胞，請公平對待，一視同仁。

(中時 )