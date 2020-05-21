據新加坡聯合早報網報導，新加坡21日新增448起新冠肺炎病例，總病例達2萬9812起。但與此同時，新加坡政府已宣布，將從6月2日起分三個階段逐步解封。新加坡民航局指出，6月2日起將逐步開放讓旅客在樟宜機場轉機。

據新加坡衛生部初步統計，21日的新病例多數是住在宿舍的客工（外籍移工），另有13人是本地公民或永久居民。這13名本地居民中，有七人是透過積極檢測療養院住戶和學前教育人員測探到的，另四人屬於跟客工宿舍有關聯的家庭感染群，還有兩人仍在進行流行病學調查。衛生部將在今晚發文告公布更多詳情。

香港中通社20日報導說，新加坡將從6月2日起分三個階段逐步解封。第一階段預料持續數周。民眾在必要時才出門，並且戴口罩。關鍵且低風險的經濟活動將恢復，學生也會分階段回校上課。零售業和娛樂業則將繼續關閉；第二階段將放寬更多措施，包括允許人數較少的社交活動，預料持續幾個月；第三階段的「新常態」，多數經濟活動都將恢復，但仍須遵守安全措施，直到找到新冠疫苗。

新加坡民航局表示，該國從6月2日開始逐步開放讓旅客在樟宜機場轉機。星洲日報引據路透報導說，目前外國旅客只能乘搭其政府派出的撤僑班機才能在樟宜機場轉機，3月起外國旅客禁止入境新加坡或轉機，以應付冠病疫情。

新加坡民航局指出，這是政府的重新開放航空領域的策略之一，以符合國家經濟和人民的需求，同時確保旅客的安全獲得充份保障。該局指出，航空公司必須呈交他們的計劃書，包括民航安全、公共醫療的考量、乘客和機組人員的健康。

樟宜機場去年是全球最繁忙的機場之一，在4月份有2萬5200乘客人次，今年劇降了99.5％。

(中時 )