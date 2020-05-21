抗議活動結束，卜蜂集團今天就到鳳林鎮公所拜會。（摘自鳳林鎮公所／王志偉花蓮傳真）

卜蜂集團發文主導拜會時間，被質疑根本「財大氣粗」。（摘自自救會／王志偉花蓮傳真）

反卜蜂自救會回文，清楚表明所有拜會「都要公開」。（摘自自救會／王志偉花蓮傳真）

卜蜂集團大舉在花蓮鄉鎮蓋養雞場，因資訊不透明，引爆居民強烈反彈，昨天千人發起了抗議遊行活動，縣長徐榛蔚也親口說「若民意反彈嚴重，會撤照」。就在抗議活動前，卜蜂一度發文給自救會表明將拜會，不過遭拒，自救會強調所有拜訪行程「都要公開」，卜峰吃了閉門羹，但強調從建場申請皆依法辦理，已訂6月13日與鄉親溝通。

卜蜂集團申請在花蓮壽豐、鳳林、光復設置6處養雞場，預計飼養37.5萬隻雞，引發三鄉鎮串連反卜蜂遊行。縣府連發兩次聲明考慮撤照，再加上業者未曾尋求鄉親溝通，民怨至今無法平息。縣長徐榛蔚昨天首訪親口強調，若鄉親還非常不認同，會予以撤照。更希望業者做好敦親睦鄰，因為在花蓮能深根投資都希望長長久久。

自救會長張家蕙說，「我們不接受私下拜訪行程」，包括鳳林、光復、壽豐三鄉鎮的自救會都有收到卜蜂拜訪通知，目前三鄉鎮都統一口徑「拒絕私下拜訪、摸頭」，請卜蜂公司應循公開管道舉辦說明會。

自救會指出，卜蜂集團18日發出公文，自救會19日收到公文，20日就是舉辦遊行抗議活動，說隔天21日要拜會自救會，自救會將公文詳實PO上臉書專頁，反問：「夠財大氣粗吧！」

卜蜂今天展開拜會行程，鳳林鎮公所也PO出卜蜂公司發言人劉明哲拜會鎮長蕭文龍的訊息，強調蕭文龍明確表達反對卜蜂養雞場設於鳳林鎮。網友紛紛到鎮公所臉書留言「現在才來談」、「卜蜂請離開鳳林⋯⋯」、「我們堅決反對到底⋯⋯不要談回饋金⋯⋯我們要守住鳳林這塊美麗的淨土」。

卜蜂回應，「不會放棄與鄉親溝通的任何機會」，已與自救會協調6月13日舉辦公開說明會；發言人劉明哲表示，卜蜂申請在花蓮設置6個養雞場，為先進的「水簾式雞舍」，透過電腦系統調整雞舍溫度及通風，乾式發酵床養雞減少污水排放，比傳統雞舍乾淨。從鄉鎮公所初審通過到縣府複審，再取得容許使用許可、建照，申請過程都依照中央法規、合法申請。

(中時 )