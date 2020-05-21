高雄市議員陳致中近日在高雄市議會質詢市長韓國瑜，嗆他「3亂」，愛「亂花錢、愛亂說話、愛亂開支票」，但此話卻被網友狂酸，「這3點致中是在介紹扁家自己嗎？」、「姐姐陳幸妤當年回應扁爸海外匯款，說民進黨哪個人沒拿我爸錢，爸爸這樣撒錢，致中忘了嗎？」，且當年前藍委陳學聖也嗆過阿扁才是會亂開支票的人。

陳致中今21日在臉書放上質詢韓國瑜影片，片中可見陳致中高分貝質詢韓國瑜，4月動用高市府第二預備金，除正常使用用途在「暖心計畫」外，總額度已超過8成，導致可用在防疫僅剩1千多萬，到底第二預備金用到哪裡了？7、8月汛期到來，遇到臨時性的災害應變要怎辦？」

陳致中甚至挖出韓國瑜過去選總統期間，喊出要在玉山蓋升旗台，得民調得痔瘡，造勢喊他奶奶的，故宮展70萬件文物，他強調，這些都是韓國瑜亂開支票的紀錄。更嗆韓，「過去喊要在高雄引進迪士尼、曼威來台、與日本早稻田大學合作，F1賽車、蓋賽馬場，雙環愛情摩天輪也是一樣啦，計畫根本沒有嘛！我是不相信啦！」

但事實上，2008年胞姊陳幸妤面對媒體時，突爆出當初有拿錢、有去選舉的人，每個出來假清高，「你以為要台灣獨立就不需要錢，要選舉就不需要錢？然後每個人來圍攻我，謝長廷沒有孫子嗎？蘇貞昌才那邊剛嫁女兒，每個人只圍攻我，我陳幸妤死了，他們就高興了嗎？蘇貞昌沒拿到錢嗎？謝長廷沒拿到錢嗎？陳菊在高雄沒拿到錢嗎？那時候辦愛河的那一個遊行，沒拿到錢嗎？」。

且同年8月18日，陳幸妤回應扁父匯款海外風暴，國民黨踢爆弟弟陳致中和弟媳黃睿靚因為父母鉅額款項的人頭帳戶，她說，「我知道啊！這就是政治鬥爭啊！他現在就是要鬥死我們全家啊！」。

更讓人驚訝的是，陳致中與妻子黃睿靚，目前均還涉及「國務機要費公費私用貪污1億742萬元之款項(最近一次開庭則是在109年2月14日)」與「二次金改國泰併世華弊案(監察院調查國泰集團獲利200億元，世華銀行股本377億元)」在高院更二審及更一審中，但因為這兩案皆因阿扁健康問題，曾多次停止審判，吳淑珍更因健康不佳、屢次請假，所以才使兩案審理停擺。

網友則開酸，「愛亂花錢，扁家的致中根本沒資格講吧」、「陳學聖曾說陳水扁才是會亂開支票的人，當年上任台北市長之初，說要改善社子島淹水問題，至今都還沒無法解決，陳致中完全沒資格批評別人」。

(中時電子報)