麥威科技創辦人余正威與薛勝榮原任職於中科院，將「溫度感測器」與公司開發Bb＆M管理系統的「人臉辨識」技術結合。(青年局提供／楊宗灝桃園傳真)

桃園市政府青年事務局新明青創基地輔導新創團隊麥威科技有限公司，運用人臉辨識、溫度感測器等專業技術，成功開發出紅外線熱像測溫系統「熱像顯示儀」，為現今防疫偵測體溫的廣大需求，提供新的選擇。

麥威科技創辦人余正威與薛勝榮原任職於中科院，將「溫度感測器」與公司開發Bb＆M管理系統的「人臉辨識」技術結合，即使出入人員戴著口罩、眼鏡也可以在2.5米內有效辨識臉部特徵，精準偵測到體溫，此外還有加入誤差校正功能，不論架設在高溫的戶外或是冷氣房內，都可以依據環境的溫度及溼氣做調整，大幅提升測量的精準度。

目前熱像顯示儀已在全台販售40餘台，包含台北與台南部分國中小學、中部中科院管理局、南港中信大樓等，均已使用麥威科技所開發的新技術進行出入口體溫監測。桃園市政府青年事務局表示，麥威科技不只看見台灣傳統服務業的需求，提供智能化系統解決服務業管理、客服及行銷的問題以及市場的需求，近日因全球疫情蔓延，也迅速掌握防疫的需求，研發熱象顯示儀，讓人們不用再冒著「左手拿酒精，右手拿溫度計」的高風險近距離量測體溫，結合科技共同對抗疫情。

(中時 )