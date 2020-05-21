敦睦艦隊磐石艦官方確診數字36人，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日進一步證實，結果懸宕多時的全艦抗體檢驗結果，還有8人為陽性，流行的路徑還在判讀中，一有結果會立即對外公布。國內感染科權威黃立民則解析，艦上感染人數恐還有更多。

台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民指出，陳時中透露的8人，是較確定者才敢公布，有爭議的感染者可能還有更多，一定有漏網之魚，所幸，磐石艦疫情過去已久，影響已不大。

黃立民說，軍艦本就是感染高風險場域，外界本就預期感染者不可能只先前公布確診的36人，如果都靠PCR檢驗就是會漏掉，他強調，最理想的疫調作法，應該同時採驗PCR以及抗體，才有助於掌握並釐清可能的感染來源，甚至感染地點，但磐石艦在採驗抗體的時間點上是拖到最後、已經晚了，艦上傳染鏈目前已經無法釐清了，但傳播絕對超過2波以上。

磐石艦全員377人，確診36人，加上這8名被列為極可能病例的抗體陽性個案，黃立民認為，和國際間其他郵輪動輒高達40%的感染比率相比，感染數字並不算高。

感染率低，黃立民認為，可能與軍艦上畢竟還是有管理，才讓疫情傳播範圍受限有關，加上一返台下船後，立即有人因為就醫而曝光疫情，打斷了疫情的傳播鏈，否則一旦進入社區，磐石艦疫情可能要再傳一陣子。

(中時 )