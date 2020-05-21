雲林縣委外焚燒垃圾1公噸必須運回1.8公噸底渣，已運用7.5公噸於公共工程，環保局為把關縣內焚化再生粒料品質，將推行拌合廠認可制度，局長鄭育麟表示，底渣去化目前不是問題，問題是外縣市不願幫忙燒垃圾。

環保局指出，「焚化再生粒料」是垃圾經焚化變成底渣再製成的產品，本縣運用焚化再生粒料於公共工程中的回填材料最多，共7.5萬公噸，約占總使用量的76％。

雲林縣自2018年起使用再生粒料於重大工程的道路、防汛道路底層回填材料，摻合比例約50％，工務處表示，使用再生粒料的道路工程都會預留觀測井，交環保局長期監測，目前數值都正常。

環保局表示，為把關縣內焚化再生粒料品質，環保局對回運的焚化再生粒料進行抽測，至今檢測45點，各項重金屬、戴奧辛皆符合法規標準。

為把關縣內拌合廠使用焚化再生粒料的品質，環保局今年下半年將推行拌合廠認可制度，邀請工程單位主管及相關領域專家擔任委員。

環保局長鄭育麟表示，各縣市公共工程都有使用焚化再生粒料，雲林縣委託外縣市焚化垃圾的底渣，在外縣市製成再生粒料，有時他縣市急用也會「調貨」，去化完全不是問題，最大問題是外縣市不願意幫燒垃圾，允許量愈來愈少。

鄭育麟說，目前雲林縣每日需外運110公噸垃圾焚燒，一有風吹草動就見光死，垃圾運不出去。

(中時 )