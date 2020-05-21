勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（21）日發布《2020不動產業趨勢展望》報告，內容指出，新冠肺炎改變既有的生活與工作型態，不動產業傳統的行銷和銷售方式，亦受到消費模式變化、遠距辦公等因素影響。

根據台灣不動產投資協會《2020年第一季台灣商業不動產投資信心指數調查》，疫情衝擊商業不動產投資信心，「土地開發、辦公室、經濟環境、店面和旅館」五指標表現均下降。勤業眾信建議，業者應藉此機會思考轉型策略，善用「數位科技、個人化服務、強化資安與隱私」，精準掌握「地點、體驗與分析」致勝關鍵。

勤業眾信聯合會計師事務所不動產產業負責人楊清鎮表示，美中貿易戰促使企業思考供應鏈重組和台商回流，工業區開發、辦公廠房市場需求看漲。然而，新冠疫情延燒造成不動產上游營建業，面臨進口建材原料斷鏈、人力短缺等問題，而企業面臨經營困境或因實施遠距辦公，使得商辦租賃需求減少，進而導致開發商推案進度延遲、租售業未來交易表現不如預期等衝擊。

楊清鎮認為，疫情期間「線上看房」意願將大幅上升並可能成為長期趨勢，建議不動產業者強化數位技術來提升客戶體驗，以因應疫情過後的市場需求回溫和避免在轉型浪潮中被淘汰；同時，面對勢必迎接的「後疫情」時期，建議業者「提前開發與尋找合適地點、強化體驗與分析技術」，精準掌握不動產業的致勝關鍵。

(工商 )