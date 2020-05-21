圓剛(2417)今舉行線上法說會，公司目前正取得和Nvidia的AI專案合作，合作4個面向包括一、建立策略合作夥伴；二、和Nvidia的通路合作；三、運用Nvidia的行銷品牌去擴充；四、建構簡易解決方案。圓剛希望透過和Nvidia的合作，取得更多OEM和ODM的合作機會。

圓剛的4大事業發展中心，提供以「CARS」為核心技術的解決方案，「Capture」代表視頻和音頻信號擷取，「AI and Audio」是邊緣運算的AI，「Record」是視頻和音頻內容記錄，「Streaming」是視頻和音頻內容串流。

圓剛去年以遊戲和直播領域對公司的貢獻較為顯著，而今年因疫情影響，個人視訊和串流服務營運竄起，展望未來，AI將會帶動較大跳躍式成長的項目，圓剛會以利潤最佳化為目標，由於品牌支出很高，所以未來也會尋找OEM的代工機會，不排除幫競爭對手作OEM，目前圓剛在技術端領先對手1年以上。

圓剛第一季經會計師核閱後財報，營收6.63億元，營業毛利3.48億元，毛利率52.60%，營業淨利122.6萬元，營益率0.18%，稅前盈餘1035.5萬元，淨利1029.9萬元，淨利歸屬母公司業主636.2萬元，EPS 0.03元。圓剛今年以來月營收步步高，4月營收3.17億元，創2011年3月以來新高，月增10.8%，年增為29%。

(時報資訊)