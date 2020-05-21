黃偉晉的EP《背光旅行》由金牌製作人蔡尚文、韋禮安製作，詞曲則出自於自己的創作，黃偉晉透過「哼歌」創作新曲，他原先覺得這種方式太陽春「像初學者」，卻意外得知娃娃魏如萱也是透過哼唱創作，讓他重拾自信，哼出的旋律也成為同名主打歌〈背光旅行〉的創作基底。

黃偉晉在POP Radio《幕前幕後偷偷看》節目中，和主持人toto坦白，曾被韋禮安問到作曲能力，他老實回答「完全不會」，但仍接受韋禮安出的功課，在一周內交出5段旋律。黃偉晉笑說，「起初在家練唱，自己都覺得好難聽，覺得怎麼可以這麼沒有邏輯」挑了很久才選出適合的。

「我是一個非常兩極的人，可以100%正向，也可以負面到100%」，黃偉晉說，創作〈我還相信我〉當下是最極致負面的自己，但心裡的正面因子也會適時出現給予提醒。他希望透過歌曲傳達出「我有這樣的經歷」，主持人toto認為，歌詞中能感受到一種「沮喪不安但仍想往上爬」的狀態，相信黃偉晉在不同身分轉換後，「你已經找到方向」。

黃偉晉曾經是SpeXial團員，他當時在團體中雖然是主唱，卻很沒自信。SpeXial有不少舞曲，但黃偉晉卻覺得自己演唱起來不在行，「我知道表現不好，但大家都在讚我」。他認為其他團員唱起舞曲，更有聲音表情，但自己卻唱得很虛，「那時就很想唱自己喜歡的音樂類型」。

製作人韋禮安在節目中以神秘嘉賓之姿提問，笑問黃偉晉若自己想加入由偉晉、邱鋒澤，陳零九、小賴的｢四堅情｣組合，他要換掉誰？沒想到黃偉晉絲毫不加思索立馬秒回，說從頭到尾都想換掉小賴，歡迎韋禮安隨時加入，笑翻現場眾人，大家直說小賴危險了。完整節目內容都在5月24日晚間6時《幕前幕後偷偷看》。

黃偉晉（右）上toto主持的《幕前幕後偷偷看》。POP Radio提供

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