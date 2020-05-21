寶島科(5312)下午舉行線上法說，集團將持續拓展市占率帶動營運成長，目標由現在市占率約2成多增至3成，發言人張立徽指出，年輕快時尚及精品眼鏡都還有拓展的空間，另外，驗光師法令實施後，產業開始重整有人退出市場，這也是可以搶占的成長性，再加上有併購部分策略聯盟店，都將是新的營運成長動能來源。

現在眼鏡市場的產業趨勢為快速配鏡起，眼鏡時尚功能提升，寶島科目前快時尚店台北5家、台中2家以及南部有1家，未來還有成長的空間；部分策略聯盟店的資深經理轉進直營店，寶島科也積極併購，前4月併購4家策略聯盟店，現在還有6家正在談，可望成為帶動未來業績成長的原因。

近3年來眼鏡市場除了快時尚有展店外，其餘各品牌展店少，至109年4月寶島科集團總家數達468家，其中直營有200家，由於新裝修門市108年度業績為其他門市的5倍，寶島科積極新裝修門市，占整體寶島門市家數22%。

(時報資訊)