大學繁星及申請入學21日放榜，嘉義女中301名學生申請入學錄取各大學，有6成上榜頂大及各校醫藥科系，嘉華中學也表現亮麗，繁星及申請入學共81人錄取公私立大學，新移民之子呂政儒以繁星錄取陽明大學醫科。
嘉義女中表示，繁星推薦第8學群全數錄取，申請入學301人錄取，近6成學生錄取台大、政大、成大、清大、交大、中央大學、師範大學等頂尖校系及醫藥相關科系，質與量創佳績。
嘉華中學表示，今年再創佳績，70級分以上有雙位數，4科50級分以上30餘位，繁星及個人申請有2名學生正取陽明、北醫醫學系，有多人錄取台清交成政及師大等國立頂大。
呂政儒以4科58級分繁星錄取陽明醫科，他讀哲學、佛學經典，睡前打坐靜思，規律作息讀書，利用網路查閱資料、借閱大學圖書館的電子書籍，問網友、隨時請教師長，用多管道學習取代補習。
蔡恆儀學測4科滿級分，繁星正取台北醫學系，念雙語幼兒園開始培養英語能力，每天聽廣播、看雜誌學英文，勤背單字，曾獲全國單字競賽銅牌獎。
林建安個人申請錄取中國醫大牙醫，父母都是國小校長，從小培育他的作文能力，他喜歡生物科，動手解剖動物、做實驗，參加競賽，累積學習歷程，養成觀察力及手作力。
陳重諺、林揚益都個人申請錄取交大資工系，再續同窗緣，林揚益熱愛數學與程式設計，曾獲資訊界奧林匹亞賽的佳績。
陳重諺國中參加機器人組裝競賽啟發對程式語言的興趣，曾獲嘉義區資訊學科能力競賽第2名、奧林匹亞資訊競賽全國選訓營資格，小論文以人工智慧主題獲獎，懷抱改革台灣網路介面的夢想，努力前進。
(中時 )
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