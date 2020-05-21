嘉華中學蔡恆儀（左至右）、呂政儒、林建安分別考取醫科及牙醫系 。（廖素慧攝）

嘉義女中學生考取各大學醫科及牙醫，校長蔡枳松（前排中）及師長欣喜稱讚。（嘉義女中提供／廖素慧嘉義傳真 ）

大學繁星及申請入學21日放榜，嘉義女中301名學生申請入學錄取各大學，有6成上榜頂大及各校醫藥科系，嘉華中學也表現亮麗，繁星及申請入學共81人錄取公私立大學，新移民之子呂政儒以繁星錄取陽明大學醫科。

嘉義女中表示，繁星推薦第8學群全數錄取，申請入學301人錄取，近6成學生錄取台大、政大、成大、清大、交大、中央大學、師範大學等頂尖校系及醫藥相關科系，質與量創佳績。

嘉華中學表示，今年再創佳績，70級分以上有雙位數，4科50級分以上30餘位，繁星及個人申請有2名學生正取陽明、北醫醫學系，有多人錄取台清交成政及師大等國立頂大。

呂政儒以4科58級分繁星錄取陽明醫科，他讀哲學、佛學經典，睡前打坐靜思，規律作息讀書，利用網路查閱資料、借閱大學圖書館的電子書籍，問網友、隨時請教師長，用多管道學習取代補習。

蔡恆儀學測4科滿級分，繁星正取台北醫學系，念雙語幼兒園開始培養英語能力，每天聽廣播、看雜誌學英文，勤背單字，曾獲全國單字競賽銅牌獎。

林建安個人申請錄取中國醫大牙醫，父母都是國小校長，從小培育他的作文能力，他喜歡生物科，動手解剖動物、做實驗，參加競賽，累積學習歷程，養成觀察力及手作力。

陳重諺、林揚益都個人申請錄取交大資工系，再續同窗緣，林揚益熱愛數學與程式設計，曾獲資訊界奧林匹亞賽的佳績。

陳重諺國中參加機器人組裝競賽啟發對程式語言的興趣，曾獲嘉義區資訊學科能力競賽第2名、奧林匹亞資訊競賽全國選訓營資格，小論文以人工智慧主題獲獎，懷抱改革台灣網路介面的夢想，努力前進。

(中時 )